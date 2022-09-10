Вмикається кармічна програма, правління Карла III не буде легким – астролог

Карл III – найстаріший король Великої Британії, який вступив на трон у 73 роки. Яким буде правління нового короля Британії – гороскоп Карла ІІІ склала астролог Валентина Віттрок.

За словами астролога, в натальній карті Чарльза впадає в око багато планет нижче за горизонт. Це говорить про те, що він інтроверт і має властиву манеру Скорпіона не виділятися. Але асцендент у Леві та північний місячний вузол на вершині кар’єри закликають його зайняти трон Англії.

Як і належить історичним особам, місячні вузли мають з’єднання з планетами. 1 листопада 1948 року проходило сонячне затемнення, і дата народження Чарльза (14 листопада) ще потрапила під його вплив.

Зараз дивляться

— Життя людей, народжених у затемнення, завжди регламентоване — мало свободи, але є місія, — пояснює Віттрок.

Місячні вузли протягом життя приходять на місце кожні 19,5 років, і якщо людина не виконує їх призначення, то вмирає або її наздоганяють неприємності. Востаннє, коли північний місячний вузол проходив Скорпіоном у 2003 році, Чарльза більше хвилювали шлюбні питання. Тоді було винесено вердикт міністра з конституційних питань і лорда-канцлера Фолконера, який схвалив укладання громадянського шлюбу між Чарльзом і Каміллою.

День весілля (9 квітня 2005 року) припадав на сонячне затемнення, яке було у Чарльза в домі кар’єри.

– Марс із Нептуном транзитом йшли домом шлюбу, а у Камілли взагалі “засідка” – Сатурн із чорним місяцем проходили її знаком. Незважаючи на те, що затемнення зафіксувало назавжди цей шлюб, він таки не щасливий для обох.

Венера — покажчик кохання і шлюбу — стоїть у Чарльза у 17-му домі Терезів — градусі незалежності. Плутон у першому домі вказує на особистість, здатну все трансформувати на свій смак.

— Думаю, що з природженою пристрастю до садівництва Чарльз надає форму всьому, і стосункам зокрема. У певний період Чарльз намагався вплинути на членів уряду та інших політиків з різних питань: наприклад, порятунку риб, що зникають, замовлення військового обладнання для військ в Іраку або відлову борсуків із метою зупинити поширення туберкульозу серед худоби. Публікація цих листів спричинила тривалу судову тяганину.

Валентина Віттрок впевнена, на відміну від Єлизавети ІІ, яка неухильно дотримувалася нейтралітету під час правління, Чарльзу буде дуже важко не втручатися у справи країни.

– 10 вересня у повний місяць за наявності семи ретроградних планет Чарльз офіційно оголошується королем Великої Британії Карлом III. Це дуже цікаве становище планет показує, що вмикається якась дуже кармічна програма, яка сягає корінням у минуле. Королівська династія Віндзорів накопичила достатньо, щоб нинішньому королеві правління далося не дуже легко.

Як Британія готується прийняти нового короля після смерті Єлизавети ІІ – більше новин про Карла III в онлайні Фактів ICTV.