Американська акторка Рене Зеллвегер повернеться до своєї ролі Бріджит Джонс – тепер вона гратиме маму.

Це вже буде четверта частина франшизи про милу наречену, і цього разу в сюжет уплетуть сина.

Відомо, що попередня третина Бріджит Джонс 3 з’явилася на екранах ще у 2016 році – в ній головна героїня намагалася дізнатися, хто є батьком дитини, якою вона вагітна.

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Офіційного анонсу картини ще немає, але над нею вже почали працювати – інсайдери повідомляють, що сюжет був створений разом з англійською письменницею Гелен Філдінг, яка й створила історію про Бріджит.

Відомо, що Рене Зеллвегер повернеться до своєї ролі разом з іншими акторами, які стали невід’ємною частиною цієї історії ще з виходом першого фільму 2001 року.

І хоча за останні десятиліття було знято багато успішних романтичних комедій, мільйони людей бажають побачити продовження історії білявки, яка відчайдушно намагається знайти своє кохання.

Навіть сама Рене заявляла, що хотіла повернутися до ролі.

– Мені подобається бути на її місці. Я маю на увазі, це змушує мене хихикати. Я люблю її і думаю, що дуже рідко вдається простежити за персонажем на різних етапах його життя. Ми знаходимо її знайомою та близькою, бо вона паралельна до нашого власного життєвого досвіду, – розповіла актриса.

Про те, що Бріджит Джонс отримає продовження, стало відомо ще у 2019 році, коли Зеллвегер в одному з інтерв’ю розкрила деякі подробиці. Вона заявила, що авторка роману вже написала наступну книгу, і є шанси на наступний фільм.