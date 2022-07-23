Американская актриса Рене Зеллвегер вернется к своей роли Бриджит Джонс — теперь она будет играть маму.

Это уже будет четвертая часть франшизы о милой невесты, и в этот раз в сюжет вплетут сына.

Известно, что предыдущая третья часть Бриджит Джонс 3 появилась на экранах еще в 2016 году — в ней главная героиня пыталась узнать, кто является отцом ребенка, которым она беременна.

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Официального анонса картины еще нет, но над ней уже начали работать — инсайдеры сообщают, что сюжет был создан вместе с английской писательницей Хелен Филдинг, которая и создала историю о Бриджит.

Известно, что Рене Зеллвегер вернется к своей роли вместе с другими актерами, которые стали неотьемлемой частью этой истории еще с выходом первого фильма в 2001 году.

И хотя за последние десятилетия было снято много успешных романтических комедий, миллионы людей желают увидеть продолжение истории блондинки, которая отчаянно пытается найти свою любовь.

Даже сама Рене заявляла, что хотела бы вернуться к роли.

— Мне нравится быть на ее месте. Я имею в виду, это заставляет меня хихикать. Я люблю ее, и думаю, что очень редко удается проследить за персонажем на разных этапах его жизни. Мы находим ее знакомой и близкой, потому что она параллельна нашему собственному жизненному опыту, — рассказала актриса.

О том, что Бриджит Джонс получит продолжение стало известно еще в 2019 году, когда Зеллвегер в одном из интервью раскрыла некоторые подробности. Она заявила, что автор романа уже написала следующую книгу, и есть шансы на следующий фильм.