Уже сьогодні, 17 вересня, розпочнеться другий сезон самого романтичного реаліті-шоу країни Холостячка, в якому головна героїня, українська співачка Злата Огнєвіч.

Де та коли дивитися Холостячку – далі в матеріалі.

Довгоочікувану прем’єру осені глядачі побачать уже сьогодні, 17 вересня, на телеканалі СТБ. Початок реаліті-шоу о 19.00.

15 чоловіків-учасників намагатимуться завоювати увагу та серце Злати Огнєвіч, влаштовуючи для неї самі романтичні побачення та здійснюючи несподівані вчинки.

Протягом деякого часу продюсери шоу знайомили нас із його учасниками, однак розкрили не всіх.

Відомо, що за серце головної Холостячки країни боротиметься ресторатор із Лондона Вінченцо Дулепа.

Також у проекті візьмуть участь стоматолог Роман із Києва, бізнесмен, чемпіон Америки й України з фрідайвінгу Андрій Хветкевич, професійний каскадер Павло Богда та відомий блогер і психолог Роман Свечкоренко.

Ведучим проекту незмінно залишається Григорій Решетник, який нещодавно порівняв Злату Огнєвіч і Ксенію Мішину – головну героїню першого сезону Холостячки.

За совами телеведучого, Ксенія одразу дуже емоційна, а Злата показує свою реакцію вже на самих побаченнях. Він зазначив, що вони дуже різні, але обидві є головними холостячки країни, і за їхні серця бореться величезна кількість чоловіків.