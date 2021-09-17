Уже сегодня, 17 сентября, начнется второй сезон самого романтического реалити-шоу страны Холостячка, в котором главная героиня, украинская певица Злата Огневич.

Где и когда смотреть Холостячку — далее в материале.

Долгожданную премьеру осени зрители увидят уже сегодня, 17 сентября, на телеканале СТБ. Начало реалити-шоу в 19.00.

15 мужчин-участников будут пытаться завоевать внимание и сердце Златы Огневич, устраивая для нее самые романтические свидания и совершая неожиданные поступки.

На протяжении некоторого времени продюсеры шоу знакомили нас с его участниками, однако раскрыли не всех.

Известно, что за сердце главной Холостячки страны будет бороться ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа.

Также в проекте возьмут участие стоматолог Роман из Киева, бизнесмен, чемпион Америки и Украины по фридайвингу Андрей Хветкевич, профессиональный каскадер Павел Богда и известный блогер и психолог Роман Свечкоренко.

Ведущим проекта неизменно остается Григорий Решетник, который недавно сравнил Злату Огневич и Ксению Мишину — главную героиню первого сезона Холостячки.

По совам телеведущего, Ксения сразу очень эмоциональная, а Злата показывает свою реакцию уже на самих свиданиях. Он отметил, что они очень разные, но обе являются главными холостячками страны, и за их сердца борется огромное количество мужчин.