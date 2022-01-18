Відомий актор Ендрю Гарфілд збрехав своїй колишній дівчині Еммі Стоун, щоб приховати свою участь у зніманнях фільму Людина-Павук: Додому шляху нема. Так, навіть від друзів та близьких він замовчував своє повернення у ролі супергероя.

Нагадаємо, що Ендрю Гарфілд вже грав роль потайливого героя у фільмі Нова Людина-Павук, на зніманнях якого і познайомився з актрисою Еммою Стоун. Вона намагалася дізнатися більше про знімання нового фільму, але Ендрю уникав відповіді та запевняв її, що нічого про це не знає.

– Емма намагалася дізнатися подробиці про майбутній фільм. Її цікавило, чи я не знімаюся в продовженні. Звичайно ж, я їй брехав і казав, що не розумію, про що вона говорить. Я продовжував усе заперечувати – це було навіть весело. А потім вона побачила фільм і сказала, що я дурень, – заявив Гарфілд.

Актор також додав, що йому сподобалося працювати з іншими культовими зірками, які також приміряли маску Людини-Павука — Томом Голландом і Тобі Магвайром. Він вважає, що між ними є якась хімія. Щоправда, про долю свого персонажа він не замислювався.

Нагадаємо, що фільм Людина-павук: Немає шляху додому зібрав $1 млрд за 12 днів прокату, хоча раніше це вважалося неможливим через пандемію. Картина, знята Sony та Disney, тепер є першим фільмом, який отримав такий результат під час пандемії. Також Людина павук стала найкасовішим фільмом 2021 року.