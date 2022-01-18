Известный актер Эндрю Гарфилд соврал своей бывшей девушке Эмме Стоун, чтобы скрыть свое участие в съемках фильма Человек-Паук: Нет пути домой. Так, даже от друзей и близких он умолчал свое возвращение в роли супергероя.

Напомним, что Эндрю Гарфилд уже играл роль скрытного героя в фильме Новый Человек-Паук, на съемках которого и познакомился с актрисой Эммой Стоун. Она всячески пыталась узнать больше о съемках нового фильма, но Эндрю избегал ответа и уверял ее, что ничего об этом не знает.

— Эмма пыталась узнать подробности о будущем фильме. Ее интересовало, не снимаюсь ли я в продолжении. Конечно же, я ей врал и говорил, что не понимаю о чем она говорит. Я продолжал все отрицать — это было даже весело. А потом она увидела фильм и сказала, что я дурак, — заявил Гарфилд.

Актер также добавил, что ему понравилось работать с другими культовыми звездами, которые также примеряли на себя маску Человека-Паука — Томом Холландом и Тоби Магуайром. Он считает, что между ними есть некая химия. Правда, о судьбе своего персонажа он еще не задумывался.

Напомним, что фильм Человек-паук: Нет пути домой собрал $1 млрд за 12 дней проката, хотя ранее это считалось невозможным из-за пандемии. Картина, снятая Sony и Disney, теперь является первым фильмом, которая получила такой результат во время пандемии. Также Человек паук стал самым кассовым фильмом 2021 года.