Квитки на майбутній фільм Людина-павук: Додому шляху нема продаються на Ebay за $25 тис. Відомо, що у прокаті картина з’явиться 17 грудня у США та 16 грудня в Україні, і перекупники знайшли спосіб наживатися на цьому.

Один із користувачів Twitter показав, що квитки на картину продаються за неймовірну суму. Очевидно, що кількість охочих перевищує кількість квитків, і багато фанатів Marvel не зможуть оцінити проект у перший день прокату.

How badly do you want those tickets? pic.twitter.com/RHmaouqCVI

— Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) November 29, 2021