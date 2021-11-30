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Дорожче за авто: квитки на нову Людину-павука продають за $25 тис.

30 Листопада 2021, 13:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дорожче за авто: квитки на нову Людину-павука продають за $25 тис.

Квитки на майбутній фільм Людина-павук: Додому шляху нема продаються на Ebay за $25 тис. Відомо, що у прокаті картина з’явиться 17 грудня у США та 16 грудня в Україні, і перекупники знайшли спосіб наживатися на цьому.

Один із користувачів Twitter показав, що квитки на картину продаються за неймовірну суму. Очевидно, що кількість охочих перевищує кількість квитків, і багато фанатів Marvel не зможуть оцінити проект у перший день прокату.

Не секрет, що супергеройський фільм є одним із найочікуваніших у 2021 році. Він виступить як продовження сюжету картини 2019 року Людина-павук: Далеко від дому, в якому Том Голланд в ролі Пітера Паркера боровся з Містеріо під час шкільної поїздки до Європи.

Фільм розповість про головного героя, який не зміг приховати свою другу особу Людини-павука. Під тиском громадськості він звертається до Доктора Стенджа, який за допомогою заклинань змусить усіх забути про зв’язок Паркера з Павуком.

Нагадаємо, що ще наприкінці серпня трейлер супергеройського фільму Людина-павук: Додому шляху нема встановив новий рекорд за кількістю переглядів за перші 24 години – 355,5 млн переглядів. Ролику вдалося обійти навіть тизер іншого супергеройського фільму – Месники: Фінал. За даними Sony Pictures, трейлер про Павука також отримав найбільше згадок у соціальних мережах – 4,5 млн разів на добу.

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Теги
Marvel , Людина-павук
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