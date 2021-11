Билеты на грядущий фильм Человек-паук: Нет пути домой продаются на Ebay за $25 тыс. Известно, что в прокате картина появится 17 декабря в США и 16 декабря в Украине, и перекупщики нашли способ на этом наживаться.

Один из пользователей Twitter показал, что билеты на картину продаются за немыслимую сумму. Очевидно, что количество желающих превышает количество билетов, и многие фанаты Marvel не смогут оценить проект в первый день проката.

How badly do you want those tickets? pic.twitter.com/RHmaouqCVI

— Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) November 29, 2021