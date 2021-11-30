Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Кіно та серіали

Дороже авто: билеты на нового Человека-паука продают за $25 тыс.

30 ноября 2021, 13:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дороже авто: билеты на нового Человека-паука продают за $25 тыс.

Билеты на грядущий фильм Человек-паук: Нет пути домой продаются на Ebay за $25 тыс. Известно, что в прокате картина появится 17 декабря в США и 16 декабря в Украине, и перекупщики нашли способ на этом наживаться.

Один из пользователей Twitter показал, что билеты на картину продаются за немыслимую сумму. Очевидно, что количество желающих превышает количество билетов, и многие фанаты Marvel не смогут оценить проект в первый день проката.

Не секрет, что супергеройский фильм является одним из самых ожидаемых в 2021 году. Он выступит в качестве продолжения сюжета картины 2019 года Человек-паук: Вдали от дома, в котором Том Холланд в роли Питера Паркера сражался с Мистерио во время школьной поездки в Европу.

Фильм расскажет о главном герое, который не смог скрыть свою вторую личность Человека-паука. Под давлением общественности он обращается к Доктору Стрэнджу, который с помощью заклинаний заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком.

Напомним, что еще в конце августа трейлер супергеройского фильма Человек-паук: Нет пути домой установил новый рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа — 355,5 млн просмотров. Ролику удалось обойти даже тизер другого супергеройского фильма — Мстители: Финал. По данным Sony Pictures, трейлер о Пауке также получил больше всего упоминаний в социальных сетях — 4,5 млн раз за сутки.

Читайте также:
КомиксыDisney перенесла выходы фильмов о супергероях от Marvel: новые даты премьер

Теги
Marvel , Людина-павук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка