Билеты на грядущий фильм Человек-паук: Нет пути домой продаются на Ebay за $25 тыс. Известно, что в прокате картина появится 17 декабря в США и 16 декабря в Украине, и перекупщики нашли способ на этом наживаться.

Один из пользователей Twitter показал, что билеты на картину продаются за немыслимую сумму. Очевидно, что количество желающих превышает количество билетов, и многие фанаты Marvel не смогут оценить проект в первый день проката.

How badly do you want those tickets? pic.twitter.com/RHmaouqCVI — Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) November 29, 2021

Не секрет, что супергеройский фильм является одним из самых ожидаемых в 2021 году. Он выступит в качестве продолжения сюжета картины 2019 года Человек-паук: Вдали от дома, в котором Том Холланд в роли Питера Паркера сражался с Мистерио во время школьной поездки в Европу.

Фильм расскажет о главном герое, который не смог скрыть свою вторую личность Человека-паука. Под давлением общественности он обращается к Доктору Стрэнджу, который с помощью заклинаний заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком.

Напомним, что еще в конце августа трейлер супергеройского фильма Человек-паук: Нет пути домой установил новый рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа — 355,5 млн просмотров. Ролику удалось обойти даже тизер другого супергеройского фильма — Мстители: Финал. По данным Sony Pictures, трейлер о Пауке также получил больше всего упоминаний в социальных сетях — 4,5 млн раз за сутки.