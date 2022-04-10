Американский режиссер Кэри Фукунага занимается волонтерской деятельностью в Украине.

В Instagram-stories кинорежиссер последнего фильма про Бонда — Не время умирать поделился фото, на котором запечатлен с другими волонтерами — мамой и дочкой. Они помогали ему добраться в Краматорск.

В конце марта мы писали, что Кэри Фукунага прибыл в Киев. Перед этим он некоторое время пробыл во Львове. Там он общался с беженцами и волонтерами.

Позже Фукунага рассказал, как волонтерит по всей Украине, а также об увиденных ужасах Бучи и Ирпеня. В своем аккаунте Кэри написал, что осмысливает все увиденное.

Сейчас Фукунага активно сотрудничает с организацией World Central Kitchen, которая пришла на помощь украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи. Также режиссер активно делится в Instagram происходящим в Украине, чтобы весь мир видел последствия от российских захватчиков.