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По дороге в Краматорск: Кэри Фукунага занимается волонтерством в Украине

10 апреля 2022, 10:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
По дороге в Краматорск: Кэри Фукунага занимается волонтерством в Украине
Источник: Depositphotos

Американский режиссер Кэри Фукунага занимается волонтерской деятельностью в Украине.

В Instagram-stories кинорежиссер последнего фильма про Бонда — Не время умирать поделился фото, на котором запечатлен с другими волонтерами — мамой и дочкой. Они помогали ему добраться в Краматорск.

В конце марта мы писали, что Кэри Фукунага прибыл в Киев. Перед этим он некоторое время пробыл во Львове. Там он общался с беженцами и волонтерами.

Позже Фукунага рассказал, как волонтерит по всей Украине, а также об увиденных ужасах Бучи и Ирпеня. В своем аккаунте Кэри написал, что осмысливает все увиденное.

Сейчас Фукунага активно сотрудничает с организацией World Central Kitchen, которая пришла на помощь украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи. Также режиссер активно делится в Instagram происходящим в Украине, чтобы весь мир видел последствия от российских захватчиков.

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Теги
волонтер , Підтримка України , режисер
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