На Львівщині українським переселенцям допомагатиме благодійна організація Шона Пенна

Благодійна організація CORE, яку заснував відомий актор і режисер Шон Пенн, допомагатиме українським переселенцям у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Вибір на Львівщину пав тому, що саме туди прибуває найбільше переселенців з інших областей України і саме звідти найбільше людей перетинають кордон з Польщею. З початку війни Львівська область прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців. Лише за останню добу до Львівщини прибули 585 осіб.

Львівщина постійно отримує гуманітарну допомогу від європейських країн, яку ми надалі відправляємо по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати харчування переселенців, — розповів голова ОВА Максим Козицький.

Станом на зараз в області, за словами Козицького, роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Планують будувати тимчасове житло для переселенців, адже жити у школах, дитсадках і гуртожитках — це не вихід, і потрібно стабілізувати навчальний процес Однак Львівщині бракує активної та системної роботи багатьох європейських гуманітарних організацій — Червоного Хреста, ООН тощо.

Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати усім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою, — сказав Шон Пенн.

Максим Козицький підкреслив, що Україна рухається до перемоги, але сплачує за неї надзвичайно велику ціну. Він висловив вдячність за підтримку всім країнам та небайдужим людям, зокрема видатним діячам культури.

Нагадаємо, в останні місяці Шон Пенн знімав в Україні документальний фільм, присвячений вторгненню росії в Україну, перша фаза якого розпочалася 2014 року.