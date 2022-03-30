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До цього був у Львові: режисер останнього Бонда приїхав до Києва

30 Березня 2022, 11:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
До цього був у Львові: режисер останнього Бонда приїхав до Києва
Джерело: Depositphotos

Режисер останнього фільму про Бонда – 007: Не час помирати Кері Фукунага прибув до Києва.

До столиці України американський кінорежисер приїхав зі Львова, де був останнім часом. В його Instagram-stories з’явилося фото, на якому він зображений сидячи в машині. Його знімком поділився виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.

– Так багато чого навчився з World Central Kitchen у Києві, – написав Кері.

World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка займається харчуванням під час стихійного лиха.

До цього близько тижня Фукунага пробув у Львові, де спілкувався із біженцями та волонтерами.

Раніше до Львова приїхав режисер та актор Шон Пенн, який активно підтримує Україну і який перебував у нашій країні, коли Росія розпочала повномасштабну війну.

Власник Оскара прибув в Україну, щоб підтримати вимушених переселенців у Львові та області.

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Теги
Підтримка України , режисер
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