Режисер останнього фільму про Бонда – 007: Не час помирати Кері Фукунага прибув до Києва.

До столиці України американський кінорежисер приїхав зі Львова, де був останнім часом. В його Instagram-stories з’явилося фото, на якому він зображений сидячи в машині. Його знімком поділився виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.

– Так багато чого навчився з World Central Kitchen у Києві, – написав Кері.

World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка займається харчуванням під час стихійного лиха.

До цього близько тижня Фукунага пробув у Львові, де спілкувався із біженцями та волонтерами.

Раніше до Львова приїхав режисер та актор Шон Пенн, який активно підтримує Україну і який перебував у нашій країні, коли Росія розпочала повномасштабну війну.

Власник Оскара прибув в Україну, щоб підтримати вимушених переселенців у Львові та області.