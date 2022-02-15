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Помогла денежная компенсация: принц Эндрю урегулировал иск об изнасиловании

15 февраля 2022, 19:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Принц Ендрю
Источник: Depositphotos

Принц Эндрю урегулировал иск об изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуффре. Ему это удалось сделать вне суда — этому способствовало крупное пожертвование пострадавшей.

Помимо денежной компенсации, он признал, что Джуффре пострадала как жертва жестокого обращения.

В документе добавлено, что принц также сожалеет о своей связи с финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в камере предварительного заключения во время судебного дела о торговле людьми и сексуальном рабстве.

Стоит отметить, что на протяжении всего скандала он отрицал факт сексуальных отношений с Джуффре, когда ей было 17 лет.

— Вирджиния Джуффре и принц Эндрю пришли к соглашению во внесудебном порядке. Принц обещает продемонстрировать свое сожаление по поводу своей связи с Эпштейном, поддерживая борьбу со злом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и поддерживая ее жертв, — сообщается в судебном документе.

Урегулирование станет облегчением для королевы Елизаветы II, которая помогла оплатить судебные издержки своего сына. Королевская семья опасалась, что судебное дело затмит празднование платинового юбилея королевы в этом году.

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Напомним, что скандал вокруг Эндрю начался в августе — принца обвинили в изнасиловании 20-летней давности. Сам принц пытался замять дело, но суд встал на сторону пострадавшей. Теперь это дело можно считать урегулированным.

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