Один из актуальных вопросов украинского шоу-бизнеса сейчас – куда подевался певец Олег Винник. Фактически с начала полномасштабной войны было неизвестно, где музыкант находится и чем занимается.

Поклонники переживают, не может же любимец публики оставаться в стороне в столь тяжелое время для родной страны.

Оказывается — действительно не может. Олег Винник занимается волонтерством и помогает нашим защитникам с машинами, в которых они очень нуждаются.

Сейчас смотрят

Фотографией с музыкантом поделился служащий 135 батальона ВСУ Роман Недзельский в Facebook. Снимок сделан в Виннице. Рядом с Олегом Винником — два волонтера. Также к публикации прикреплено видео и другие фото, на которых изображены машины для фронта от артиста.

— Сегодня из Винницы на передовую отправляется еще одна боевая Вовчиця от Олега Винника. Вместе к победе! Слава Украине! Слава нашим героям! — написал Недзельский.

Певец выглядит не так, как его привыкла видеть публика. На его лице густая борода, а глаза закрывают солнцезащитные очки, из-за чего не сразу можно узнать артиста. Однако в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Роман подтвердил, на фото — Олег Винник.

Говорит, исполнитель с первых дней полномасштабной войны помогает приблизить нашу победу.

— Вовчиця — это благотворительный фонд Олега Винника. Это не первое авто, которое он нам передает. Всего будет около 12-15 машин, первые три уже на фронте уничтожают орков, остальные идут. Нам очень нужны машины — это дефицит. Нам бы еще несколько таких Олегов Винников. Он хороший человек, — отметил Роман.

Факты ICTV также обратились по комментарии к менеджерам певца, однако пока еще ждут ответа.