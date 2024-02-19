Донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка продовжує жити та будувати кар’єру в РФ, похизувалася зйомками в російському серіалі.

Донька Сумської знялася у російському серіалі

На особистій сторінці в Instagram Антоніна опублікувала фото, зроблені на зніманнях серіалу Постукай у мої двері.

– Прем’єра нашого великого проєкту Постукай у мої двері в Москві, – написала дочка Сумської.

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Зазначимо, що Антоніна Паперна мовчить про повномасштабну війну в Україні та продовжує будувати кар’єру в країні-агресорі РФ.

У вересні минулого року донька Сумської засвітилася на заході в Москві. Туди вона прийшла разом зі своїм цивільним чоловіком, актором Володимиром Ягличем.

Ольга Сумська неодноразово намагалася виправдати мовчання Паперної, кажучи, що та насамперед думає про дітей. Сама акторка назвала цю ситуацію страшним материнським болем.