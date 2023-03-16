Американська акторка Брук Шилдс зізналася, що пережила сексуальне насильство понад 30 років тому з боку впливової людини в Голлівуді.

Тоді Брук нікому нічого не сказала, оскільки подумала, що їй просто не повірять. Інцидент стався на початку кар’єри – зірка Блакитної лагуни тільки-но закінчила Принстонський університет і перебувала в пошуках роботи, якої було доволі мало.

Після вечері з голлівудським керівником, Шилдс думала, що чоловік допоможе їй з роботою, він запропонував їй викликати таксі з його готельного номера. Там він і напав на неї.

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– Мені знадобилося багато часу, щоб пережити це. Зараз я злюся більше, ніж тоді. Якщо ви боїтеся, то цілком обґрунтовано. Це лякаючі ситуації. Вони не обов’язково мають бути жорстокими, щоб бути страшними… Я не билася. Я просто завмерла… Боротьба не була варіантом, тому я просто покинула своє тіло, відгородившись від нього, – згадує Брук.

Зізнається, після того, що сталося, звинувачувала себе, що пішла на вечерю з ґвалтівником.