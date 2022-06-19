Вєрка Сердючка дала концерт у метро Києва на станції Майдан Незалежності.

Свій виступ Сердючка почала зі слів – Доброго вечора, ми з України. Далі була символічна пісня Зібен-Зібен, Ай-Лю-Лю.

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Почули глядачі й інші хіти Вєрки Сердючки, такі як – Dolce & Gabbana, Горілка, Є пропозиція, Тралі-Валі, Тук, тук, тук, Гоп-гоп, Я рождена для любви тощо. Разом із зіркою на імпровізовану сцену в метро вийшов балет, музиканти та знаменита мама, яку грає Інна Білоконь. Усі постали в традиційному українському одязі – вишиванках.

Виступ Сердючка супроводжувала жартами. Треба віддати належне, у підземеллі Києва зібралося чимало людей, в тому числі й військові, від яких Вєрка та її мама отримали позивні – Богиня та Афродіта.

Концерт зірки транслювався під час телевізійного марафону Єдині новини. Перед виступом артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним образом Сердючки, дав велике інтерв’ю.