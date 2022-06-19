Музикант Андрій Данилко зізнався, що йому не дається сімейне життя.

Артист зазначив, у нього немає сім’ї не тому, що він не хоче, а тому, що не виходить.

– Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав із цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дано, воно буде. Мій друг Кирило не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло… Доля, – каже Данилко.

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Варто зазначити, що про особисте життя Андрія Данилка мало що відомо. Артист ніколи не був одруженим, дітей у нього теж немає. Якийсь час йому приписували роман з Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, проте жінка щаслива у шлюбі.