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Добрый вечер, мы из Украины! Верка Сердючка спустилась в метро и дала концерт

19 июня 2022, 23:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Добрый вечер, мы из Украины! Верка Сердючка спустилась в метро и дала концерт

Верка Сердючка дала концерт в метро Киева на станции Майдан Незалежности.

Свое выступление Сердючка начала со слов — Добрый вечер, мы из Украины. Далее последовала символическая песня Зибен-Зибен, Ай-Лю-Лю.

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Услышали зрители и другие хиты Верки Сердючки, такие как — Dolce & Gabbana, Горилка, Є пропозиція, Трали-Вали, Тук, тук, тук, Гоп-гоп, Я рождена для любви и другие. Вместе со звездой на импровизированную сцену в метро вышел балет, музыканты и знаменитая мама, которую играет Инна Белоконь. Все предстали в традиционном украинском одеянии — вышиванках.

Выступление Сердючка сопровождала шутками. Надо отдать должное, в подземелье Киева собралось много людей, в том числе и военные, от которых Верка и ее мама получили позывные — Богиня и Афродита.

Концерт звезды транслировался во время телевизионного марафона Единые новости. Перед выступлением артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Сердючки дал большое интервью.

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