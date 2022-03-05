Доброго вечора, ми з України: що наші люди слухають під час війни

Вперше чарт Apple Music Топ-100 Україна очолили одразу вісім українських пісень. Ба більше, сім з них – україномовні.
На це звернув увагу фронтмен гурту Kalush. Саме їх композиція Stefania очолила чарт. З цією піснею колектив мав би представляти Україну на Євробаченні. Крім того, трек дуже добре завірусився у соцмережі TikTok.
– Йо, такого в Україні Топ Apple Music ще не було ніколи. Загалом, якщо попадався якийсь україномовний трек навіть на 80-90 ті місця, то вже всі говорили типу, круто ми попали в чарт. Невже щоб оцінити нашу українську музику нам потрібні такі умови? – зазначив виконавець.
До речі, одна україномовна композиція прорвалася і в російський чарт Apple Music. Йдеться про пісню гурту Океан Ельзи – Обійми.
Топ-8 Apple Music Україна
Kalush Orchestra – Стефанія
Океан Ельзи – Не твоя війна
Океан Ельзи – Обійми
Jerry Heil – #Пошта
Ярмак – 22
Kalush – Додому (feat. Skofka)
Океан Ельзи – Без бою
Probass та Hardi – Доброго вечора, ми з України