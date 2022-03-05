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Доброго вечора, ми з України: что наши люди слушают во время войны

5 марта 2022, 05:06
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Доброго вечора, ми з України: что наши люди слушают во время войны

Впервые чарт Apple Music Топ-100 Украина возглавили сразу восемь украинских песен. Более того, семь из них — украиноязычные.

На это обратил внимание фронтмен группы Kalush. Именно их композиция Stefania возглавила чарт. С этой песней коллектив должен представлять Украину на Евровидении. Кроме того, трек очень хорошо завирусился в соцсети TikTok.

— Йо, такого в Украине Топ Apple Music еще никогда не было. В общем, если попадался какой-то украиноязычный трек даже на 80-90 местах, то уже все говорили типа, круто мы попали в чарт. Неужели, чтобы оценить нашу украинскую музыку, нам нужны такие условия? – отметил исполнитель.

Кстати, одна украиноязычная композиция прорвалась и в российский чарт Apple Music. Речь идет о песне группы Океан Эльзы — Обійми.

Топ-8 Apple Music Украина

Kalush Orchestra — Stefania

Океан Эльзы — Не твоя війна

Океан Эльзы — Обійми

Jerry Heil – #Пошта

Ярмак — 22

Kalush — Додому (feat. Skofka)

Океан Эльзы — Без бою

Probass и Hardi — Доброго вечора, ми з України

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Війна в Україні
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