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Вас сюди ніхто не кликав! Дорофєєва записала вірш-послання до росіян

4 Березня 2022, 08:42
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Вас сюди ніхто не кликав! Дорофєєва записала вірш-послання до росіян
Джерело: Надя Дорофєєва

Cпівачка Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому читає вірш про те, що український народ проти вторгнення російських військ в Україну.

– Зрозумійте, ми не могли всі зійти з розуму. Зрозумійте, ми прокинулися, а за вікном війна, – заявляє співачка.

У своєму зверненні до російського народу Надя Дорофєєва намагалася описати всю суть війни, що розпочалася в Україні 24 лютого. Співачка закликала росіян не мовчати.

– Я написала це і заклинаю вас. Доки є ще час, доки є ще шанс, зупинити цю війну! Скільки потрібно ще смертей? І досить слухати цих інформаційних бліх, – каже Дорофєєва.

Зокрема, українська співачка наголосила, що завжди буде оберігати Україну, а ворожих військ на Батьківщину ніхто не кликав.

– І вас сюди ніхто не кликав, зрозумійте, це наш дім, а ви його бомбите!

Нагадає, Надя Дорофєєва вже не вперше звертається до білоруського та російського народу із проханням зупинити війну. Співачка переконана, що зараз мовчати – це злочин.

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Теги
Війна в Україні , Надя Дорофєєва
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