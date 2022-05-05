Певец Владимир Дантес в эксклюзивном интервью Вікна-новини рассказал, нужен ли во время полномасштабной войны юмористический и развлекательный контент.

По словам артиста, его нужно делать как можно больше, поскольку людям нужна поддержка, несмотря на весь тот ужас, что происходит в нашей стране.

— Если мы зайдем в TikTok или аккаунты людей, которые уехали с горячих точек, или находятся в Харькове… Люди все равно умоляют на что-то отвлечься. Надо высмеивать эту проблему, нужно не ломаться. Если мы сломаемся изнутри, это то, к чему и стремится наш враг, — отметил артист.

Он добавил, что враг пытается нас деморализовать, дестабилизировать, но мы смеемся им в лицо, высмеиваем их власть и все, что они говорят.

Дантес признался, ему нравятся мемы, которые делают украинцы, хоть и не всегда находит в себе силы посмеяться, но когда заходит в Instagram и видит разнообразные шутки, понимает, насколько у нас сильные люди.

— Мы когда делали клабхаус с комиками из Украины, просто выход, чтобы люди могли слушать, как мы просто обсуждаем, кто как встретил первый день, кто как отправился в путь, кто собрал какие-то тревожные чемоданчики. И мы смеемся над тем, как мы — Да ничего не будет и кто наконец с чем уехал. Люди, когда встречаются с этим, видят, что это не проблема, — поделился Владимир.

Говорит, есть и те, кто против смеха, но он считает, что добро не может существовать без юмора.

— Даже если вспомнить нашего президента, когда вон тот президент (Владимир Путин, — Ред.) сидит в бункере и водит рукой, которая прошла чрез микрофон, вечером Владимир Александрович сделал вот так — он в конце оттолкнул микрофон (смеется). Это ведь так круто! Все ржали, потому что все поняли, к чему это, — вспомнил Дантес.

Артист добавил, на мозг нельзя постоянно давить только проблемами, поскольку мы нация, которая умет смеяться.

Фото: Владимир Дантес