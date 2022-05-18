Комик и актер Юрий Ткач впервые встретился с женой и дочерью после начала полномасштабной войны.

В Instagram артист обнародовал трогательное видео под песню Макса Барских — Буде весна, на котором показал первую встречу с семьей после долгой разлуки. В ролике жена Виктория и дочь Елизавета крепко обнимают Юрия.

— Встреча после двухмесячной разлуки… Два дня вместе и снова расставание на неопределенное время… Берегите своих близких! Люблю вас, мои девочки, — подписал Ткач видео.

Виктория в свою очередь написала, что это первая их такая долгая разлука.

— Я очень люблю тебя, мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил — без тебя не хочу, не могу, не буду, — сказала она.

Подписчиков растрогало видео. Они отметили, что смотреть без слез на встречу семьи невозможно.

Ну что же вы делаете, это до слез!

Просто плачем. Рады, что с вами все хорошо.

Как грустно и страшно от того, что происходит. Как грустно жить на расстоянии от родных и близких друзей, все в разных точках мира. Жаль, что все так происходит, жаль, что настал такой ужасный день.

Это так трогательно!

Эта ручка маленькая, сжавшая футболку, это что-то.

Это настолько мило! Чтобы никто никогда не расставался. Счастья вам, — пишут в комментариях Юрия.

Отметим, что семья Юрия после начала полномасштабной войны в Украине уехала в Болгарию. Сам актер стоит на защите нашей страны. Он вступил в ряды теробороны.

Фото: Юрий Ткач