В’ячеслав Довженко: наш народ став для Росії ахіллесовою п’ятою

Актор театру та кіно, заслужений артист України В’ячеслав Довженко розповів Фактам ICTV, як під час війни почав особисту боротьбу на інформаційному фронті та створив власний проєкт Народ – військо, у якому цікаво, з іронією розповідає про знакові місцини для української історії.

– Як це зараз модно казати, я “топив” за наш контент про українську історію ще з 2014-го року. Тому що в багатьох випадках ми програвали інформаційну війну з агресором. А зараз, коли сталося повномасштабне вторгнення, на щастя, отямилися навіть найліберальніші до російської культури люди. Тому і є попит на контент про нашу ідентичність.

Ідею В’ячеслава Довженка підтримав його друг, актор та режисер, командир роти кіборгів Андрій Шараскін. Разом вони вирішили, що робитимуть інформаційний контент, як певну зброю проти ворога. Тим самим підтримають і ЗСУ, і український народ.

– Кожна область нашої України має свою унікальну історію. Ми беремо історичний факт про конкретну місцину і робимо з цього якийсь жартівливий ролик. Адже історію можна сприймати навіть через гумор. Навіть якщо ми згадаємо історію такої ненависної нам державності як СРСР, то саме під час Другої світової війни створювалися комедії. Тоді вони йшли в кінотеатрах з величезними аншлагами. І в реаліях російського повномасштабного вторгнення мистецтво має як ніколи тримати руку на пульсі подій. Нам навіть іноді пишуть незнайомі люди з пропозицією: “А давайте ми будемо показувати ваші ролики у школах”. Це дуже тішить.

У ролику про вже легендарний острів Зміїний актор розповів, як цей острів пов’язаний з богом Ахіллом і Давньою Грецією. І як, зрештою, він став ахіллесовою п’ятою для путінської армії у наш час.

У планах авторів – охопити всі області України. Саме зараз триває робота над роликом про Конотоп на Сумщині. В’ячеслав підкреслює: багато хто забув про Конотопську битву, що саме там військо на чолі з гетьманом Іваном Виговським розгромило армію московського князя Трубецького у 1959 році. У циклі є ролик і про сучасну історію. Це відео на вірш Лють Данила Галика, який думками переносить у перші дні війни.

– Коли потрапив до рук цей вірш, ми зрозуміли, що це сам той меседж, який саме зараз на устах у всіх людей. Коли ми раптом всі переосмислили своє сьогодення. Коли рюкзак справді заміняє всю квартиру. Підвал – ліжко. Замість кола друзів – вокзал. Коли я вперше прочитав його, не буду кривити душею, навіть розплакався.

Артист анітрохи не сумнівається у нашому війську та країні загалом. А тому певен, що перемога відбудеться у будь-якому разі. Але В’ячеслав прагне донести думку до нашого народу, що цю війну виграє не хтось один – не президент, не головнокомандувач і не генерал.