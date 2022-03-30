Режиссер последнего фильма про Бонда — Не время умирать Кэри Фукунага прибыл в Киев.

В столицу Украины американский кинорежиссер приехал со Львова, где находился в последнее время. В его Instagram-stories появилось фото, на котором он запечатлен сидя в машине. Его снимком поделился исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук.

— Многому научился с World Central Kitchen в Киеве, — написал Кэри.

World Central Kitchen — это некоммерческая неправительственная организация, которая занимается питанием во время стихийных бедствий.

До этого около недели Фукунага пробыл во Львове, где общался с беженцами и волонтерами.

Ранее во Львов приехал режиссер и актер Шон Пенн, который активно поддерживает Украину и который находился в нашей стране, когда Россия начала полномасштабную войну.

Обладатель Оскара прибыл в Украину, чтобы поддержать вынужденных переселенцев во Львове и области.