Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

До этого был во Львове: режиссер последнего Бонда приехал в Киев

30 марта 2022, 11:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
До этого был во Львове: режиссер последнего Бонда приехал в Киев
Источник: Depositphotos

Режиссер последнего фильма про Бонда — Не время умирать Кэри Фукунага прибыл в Киев.

В столицу Украины американский кинорежиссер приехал со Львова, где находился в последнее время. В его Instagram-stories появилось фото, на котором он запечатлен сидя в машине. Его снимком поделился исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук. 

— Многому научился с World Central Kitchen в Киеве, — написал Кэри.

World Central Kitchen — это некоммерческая неправительственная организация, которая занимается питанием во время стихийных бедствий. 

До этого около недели Фукунага пробыл во Львове, где общался с беженцами и волонтерами.

Ранее во Львов приехал режиссер и актер Шон Пенн, который активно поддерживает Украину и который находился в нашей стране, когда Россия начала полномасштабную войну.

Обладатель Оскара прибыл в Украину, чтобы поддержать вынужденных переселенцев во Львове и области.

Читайте также:
Шон ПеннОн был рожден для этого: Шон Пенн о встрече с Зеленским

Теги
Підтримка України , режисер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь