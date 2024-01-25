Український актор Тарас Цимбалюк заступився за своїх колег-жінок, які відпочивають за кордоном. Зірка кіно зазначив, що деяким хейтерам потрібно до психолога.

Як Цимбалюк заступився за колег, які відпочивають за кордоном

Так, в Instagram Тарас опублікував своє фото без футболки, на якому він лежить на подушці під ковдрою. Артист почав з того, що в коментарях під публікаціями його друзів і колег виявив хейт за відпочинок за кордоном. Актор зазначив, що особисто він може порадіти за них, адже вони здатні під час війни організовувати відпочинок, платити податок і заробляти.

– До чого прокльони? Я почитав коментарі під постами у своїх колег-акторок, які поїхали у відпустку з дітьми в теплі краї, і зрозумів, що багатьом коментаторам треба, м’яко кажучи, до психолога, – зізнався Тарас.

Цимбалюк продовжив реагувати на хейт – він спеціально переглянув облікові записи тих, хто виливає своє невдоволення в коментарях. Він заявив, що більшість із них просто мають занадто багато вільного часу. Таким користувачам мережі він натякнув, що свою енергію можна спрямувати на корисні справи.

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– Військові наголошують на головному: без волонтерів і допомоги тилу ми б не змогли! Це – раптом вельмишановний диванний комітет не знає, куди подіти свою енергію в соціальному просторі, – натякнув артист.

Актор підсумував, що люди й надалі намагатимуться жити своє життя, оскільки можна збожеволіти, акцентуючи всю свою увагу на війні.

Не виключено, що Тарас говорив про свою колегу Ксенію Мішину, яка відпочивала на Балі зі своїм сином. Нагадаємо, що Мішину розкритикували за кадри з відпочинку. Користувачі заявили, що вона дратує народ своїми діями.