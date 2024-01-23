Акторка Ксенія Мішина потрапила в ДТП. Знаменитість уже понад місяць відпочиває за кордоном – то в Таїланді, то на Балі, без пригод не обходиться.

Ксенія Мішина стала учасницею ДТП

В Instagram-stories Ксенія розповіла, що відпочинок добігає кінця. Наразі вони з сином повернулися на острів Самуї з Балі, звідки за кілька днів вирушать додому. Однак по прибуттю в аеропорт, Мішина одразу ж потрапила в пригоду – в її орендований автомобіль в’їхала машина.

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– Прилетіли знову на Самуї. Тут кілька днів – і додому. Не встигли виїхати з аеропорту на орендованій машині, як мені в’їхали в багажник. Ну що це таке? Просто тренування мого спокою, – засмучено сказала Ксенія.

До речі, весь відпочинок акторку супроводжують якісь пригоди – то вона впала зі скутера і в’їхала на ньому в машину, то до неї в будинок залізла саламандра. Опинилася Мішина і під крапельницею.

Подробиць, що з нею сталося, вона розкривати не стала, але натякнула, що таке на Балі відбувається часто.