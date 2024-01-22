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Навіщо ви дратуєте народ? Українці звинуватили Мішину в провокації за кадри з відпочинку

22 Січня 2024, 17:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Протягом місяця акторка Ксенія Мішина відпочиває за кордоном разом зі своїм сином Платоном. Звідти зірка активно ділиться фотографіями та відео, за що їй постійно прилітає від українців.

Ксенію Мішину звинувачують у провокації

В Instagram Мішиної наразі щодня з’являються кадри з відпочинку. Спершу вона була в Таїланді, зараз на Балі.

Цього разу акторка вирішила показати, як насолоджується купанням під водоспадом. Багатьом шанувальникам до душі знімки Ксенії з мальовничих місць, проте є й ті, які не розуміють, навіщо так багато розважального контенту під час війни. За це їй і прилітає.

Зараз дивляться

– Життя – дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть, – написала Ксенія під відео.

  • Ось живе людина, ні про що не думає, що війна, що біженці, у кожному місті стало звичним бачити військових без ніг на протезах, з милицями, люди живуть у сараях, бо немає дому, а вона виставляє такі відео, невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно.
  • Навіщо ви дратуєте народ? Ну маєте можливість відпочивати – відпочивайте, маєте можливість забезпечити собі такий відпочинок, будь ласка… Але навіщо це демонструвати на загальний огляд?
  • Особливо чоловіки зараз ну не те слово мають можливість жити, як хочуть, дружини військових, та й узагалі сім’ї, діти.
  • Людина спеціально провокує людей, а ми піддаємося спокусі і від цього вона отримує задоволення.
  • Можливо, вона вже дограється нарешті, як Івлєєва на “голій вечірці”. У тієї теж зростала кількість незадоволених підписників, потім один невірний крок і закидали тебе червоними помідорами. Ось так і ця грає на нервах людей, – пишуть користувачі мережі.

До речі, за цей місяць з акторкою багато чого сталося. Ще нещодавно Ксенія Мішина розповіла, як впала зі скутера на Балі, а згодом разом із подругою в’їхали на ньому в машину.

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