Протягом місяця акторка Ксенія Мішина відпочиває за кордоном разом зі своїм сином Платоном. Звідти зірка активно ділиться фотографіями та відео, за що їй постійно прилітає від українців.

Ксенію Мішину звинувачують у провокації

В Instagram Мішиної наразі щодня з’являються кадри з відпочинку. Спершу вона була в Таїланді, зараз на Балі.

Цього разу акторка вирішила показати, як насолоджується купанням під водоспадом. Багатьом шанувальникам до душі знімки Ксенії з мальовничих місць, проте є й ті, які не розуміють, навіщо так багато розважального контенту під час війни. За це їй і прилітає.

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– Життя – дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть, – написала Ксенія під відео.

Ось живе людина, ні про що не думає, що війна, що біженці, у кожному місті стало звичним бачити військових без ніг на протезах, з милицями, люди живуть у сараях, бо немає дому, а вона виставляє такі відео, невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно.

Навіщо ви дратуєте народ? Ну маєте можливість відпочивати – відпочивайте, маєте можливість забезпечити собі такий відпочинок, будь ласка… Але навіщо це демонструвати на загальний огляд?

Особливо чоловіки зараз ну не те слово мають можливість жити, як хочуть, дружини військових, та й узагалі сім’ї, діти.

Людина спеціально провокує людей, а ми піддаємося спокусі і від цього вона отримує задоволення.

Можливо, вона вже дограється нарешті, як Івлєєва на “голій вечірці”. У тієї теж зростала кількість незадоволених підписників, потім один невірний крок і закидали тебе червоними помідорами. Ось так і ця грає на нервах людей, – пишуть користувачі мережі.

До речі, за цей місяць з акторкою багато чого сталося. Ще нещодавно Ксенія Мішина розповіла, як впала зі скутера на Балі, а згодом разом із подругою в’їхали на ньому в машину.