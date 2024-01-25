Украинский актер Тарас Цимбалюк заступился за своих коллег-женщин, которые отдыхают за границей. Звезда кино отметил, что некоторым хейтерам нужно к психологу.

Как Цимбалюк заступился за коллег, отдыхающих за границей

Так, в Instagram Тарас опубликовал свое фото без футболки, на котором он лежит на подушке под одеялом. Артист начал с того, что в комментариях под публикациями его друзей и коллег обнаружил хейт за отдых за границей. Актер отметил, что лично он может порадоваться за них, ведь они способны во время войны организовывать отдых, платить налог и зарабатывать.

— К чему проклены? Я почитал комментарии под постами у своих коллег-актрис, которые уехали в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам надо, мягко говоря, к психологу, — признался Тарас.

Цымбалюк продолжил реагировать на хейт — он специально просмотрел учетные записи тех, кто выливает свое недовольство в комментариях. Он заявил, что большинство из них просто имеют слишком много свободного времени. Таким пользователям сети он намекнул, что свою энергию можно направить на полезные дела.

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— Военные отмечают главное: без волонтеров и помощи тыла мы бы не смогли! Это — вдруг многоуважаемый диванный комитет не знает, куда деть свою энергию в социальном пространстве, — намекнул артист.

Актер подытожил, что люди и дальше будут пытаться жить свою жизнь, поскольку можно сойти с ума, акцентируя все свое внимание на войне.

Не исключено, что Тарас говорил о своей коллеге Ксении Мишиной, которая отдыхала на Бали со своим сыном. Напомним, что Мишину раскритиковали за кадры с отдыха. Пользователи заявили, что она раздражает народ своими действиями.