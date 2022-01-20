Британський співак Роббі Вільямс виставляє на аукціон роботи одного з найзнаменитіших сучасних художників світу – Бенксі.

Очікується, що твори з колекції Вільямса – Копи, що цілуються, Дівчинка з повітряною кулею та Вандалізована олія будуть продані за загальну суму від 7 до 10 млн фунтів стерлінгів ($9,5-$13,5 млн).

– Ці роботи поєднують культурну спадщину двох найбільших британських зірок: Роббі Вільямса та Бенксі. Як і їхній творець, і їхній власник, вони їдкі, культові, зухвалі та унікальні, – заявив представник аукціонного будинку Sotheby’s Х’юго Кобб.

Картина Копи, що цілуються, на якій зображено двох британських поліцейських у пристрасних обіймах, вперше з’явилася на зовнішній стіні паба Prince Albert у Брайтоні в 2004 році. В 2014 році її зафарбували.

Картина, яку тепер продає Вільямс, була створена художником на полотні в 2005 році.

Дівчина з повітряною кулею дебютувала під мостом Ватерлоо в Лондоні у 2002 році. Версія Вільямса 2006 року зображена на металі й є першою в своєму роді.

Вандалізована олія – ​​це частина серії робіт Бенксі, в яких графіті накладаються на класичні картини маслом.

– Будучи колекціонером робіт Бенксі, ви стаєте частиною ширшого культурного руху, – сказав Роббі Вільямс.

Три роботи будуть виставлені на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку, потім вони будуть доступні для перегляду в Гонконзі та Лондоні. У продаж надійдуть 2 березня.

Нагадаємо, що Бенксі – анонімний англійський андерграундний художник стріт-арту.