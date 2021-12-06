Анонімний англійський андерграундний художник стріт-арту Бенксі збирає $13 млн для того, щоб перетворити Редінгську в’язницю на центр мистецтва. Вона відома в усьому світі завдяки письменнику Оскару Вайльду, який відбував там своє покарання.

Бенксі хоче врятувати британську в’язницю від руйнування та запобігання передачі цього місця під житлову забудову, тому готовий заплатити за це мільйони – відповідно до запитуваної ціни.

Організація, що управляє продажем в’язниці, закрила торги на початку 2021 року, проте внесок Бенксі буде додано до існуючої заявки від Редінгської муніципальної ради. Таким чином, сума становитиме $16,6 млн.

$13 млн Бенксі планує отримати за продаж свого трафарету Творча втеча, який і привернув першу широку увагу до в’язниці. Так, навесні на стіні колишньої в’язниці з’явилося графіті.

На малюнку зображений одягнений у смугасту уніформу ув’язнений, який спускається по мотузці, зробленій з простирадл, що плавно перетікають у друкарську машинку. Вочевидь, він присвячений Оскару Вайльду.

За словами Бенксі, перетворити це місце на громадський центр мистецтва – ідеальне рішення. Деякі публічні люди, а також місцева влада підтримали таку ініціативу митця.

Оскар Вайльд був ув’язнений з 1895 по 1897 рік за інтимний зв’язок із іншим чоловіком – лордом Альфредом Дугласом.