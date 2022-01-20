Британский певец Робби Уильямс выставляет на аукцион работы одного из самых знаменитых современных художников мира — Бэнкси.

Ожидается, что произведения из коллекции Уильямса — Целующиеся копы, Девушка с воздушным шаром и Вандализированное масло будут проданы за общую сумму от 7 до 10 млн фунтов стерлингов ($9,5-$13,5 млн).

— Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звезд: Робби Уильямса и Бэнкси. Как и их создатель, и их владелец, они едкие, культовые, дерзкие и уникальные, — заявил представитель аукционного дома Sotheby’s Хьюго Кобб.

Картина Целующиеся копы, на которой изображены два британских полицейских в страстных объятиях, впервые появилася на внешней стене паба Prince Albert в Брайтоне в 2004 году. В 2014 году ее закрасили.

Картина, которую теперь продает Уильямс, была создана художником на холсте в 2005 году.

Девушка с воздушным шаром дебютировала под мостом Ватерлоо в Лондоне в 2002 году. Версия Уильямса 2006 года изображена на металле и является первой в своем роде.

Вандализированное масло — это часть серии работ Бэнкси, в которых граффити накладываются на классические картины маслом.

— Будучи коллекционером работ Бэнкси, вы становитесь частью более широкого культурного движения, — сказал Робби Уильямс.

Три работы будут выставлены на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, затем они будут доступны для просмотра в Гонконге и Лондоне. В продажу поступят 2 марта.

Напомним, что Бэнкси — анонимный английский андерграундный художник стрит-арта.