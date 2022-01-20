Британский певец Робби Уильямс выставляет на аукцион работы одного из самых знаменитых современных художников мира — Бэнкси.
Ожидается, что произведения из коллекции Уильямса — Целующиеся копы, Девушка с воздушным шаром и Вандализированное масло будут проданы за общую сумму от 7 до 10 млн фунтов стерлингов ($9,5-$13,5 млн).
— Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звезд: Робби Уильямса и Бэнкси. Как и их создатель, и их владелец, они едкие, культовые, дерзкие и уникальные, — заявил представитель аукционного дома Sotheby’s Хьюго Кобб.
Картина Целующиеся копы, на которой изображены два британских полицейских в страстных объятиях, впервые появилася на внешней стене паба Prince Albert в Брайтоне в 2004 году. В 2014 году ее закрасили.
Картина, которую теперь продает Уильямс, была создана художником на холсте в 2005 году.
Девушка с воздушным шаром дебютировала под мостом Ватерлоо в Лондоне в 2002 году. Версия Уильямса 2006 года изображена на металле и является первой в своем роде.
Вандализированное масло — это часть серии работ Бэнкси, в которых граффити накладываются на классические картины маслом.
— Будучи коллекционером работ Бэнкси, вы становитесь частью более широкого культурного движения, — сказал Робби Уильямс.
Три работы будут выставлены на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, затем они будут доступны для просмотра в Гонконге и Лондоне. В продажу поступят 2 марта.
Напомним, что Бэнкси — анонимный английский андерграундный художник стрит-арта.