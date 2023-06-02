Співачка-зрадниця Ані Лорак продовжує дивувати своїми цинічними і незрозумілими розумній людині вчинками. Поки Росія вбиває українських дітей, мовчунка закликає до збору коштів у російський фонд.

Усе в найкращих традиціях Ані Лорак. Коли 1 червня в День захисту дітей у Києві загинула дев’ятирічна дівчинка, зрадниця накатала пост в Instagram, в якому сказала, що діти – майбутнє. Також вона, як завжди, продовжила гнути свою лінію про те, що любов врятує світ.

Коментарі до публікації мовчунка закрила, і це зрозуміло, оскільки хвиля хейту за такий аморальний вчинок очевидна.

Ба більше, у День захисту дітей у росЗМІ почало поширюватися відео, на якому Ані Лорак біженцям із Донбасу дарує пральну машинку і робить це нібито зовсім несподівано. І це тоді як увесь світ сміється з того, що російські окупанти насамперед виносили їх із домівок українців разом з унітазами.

Стверджують, що відео не постановочне, а сім’я, яка мешкає у Звенигороді зі своїми двома дітьми, навіть не знала, що до них приїде співачка. Попри це, десь узялися люди з камерами, все зняли й поширили в росЗМІ.

Схоже, що Лорак, яку скасовують уже і в РФ, зовсім не знає, що робити, аби завоювати симпатії росіян.