Співачка та блогерка Kristonko (Христина Христонько) презентувала пісню Солдате. Трек присвячений усім жінкам і дівчатам, які чекають свого героя з фронту.

На створення пісні Kristonko надихнули історії підписниць.

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– Пісня про те, що сила кохання неймовірна. Коли відчуття справжні та чисті. Дівчина готова чекати свого коханого дуже довго, і вона надіється до останнього, що він повернеться, і готова зробити для цього все, що в її силах. Особисто мені відомі дуже багато таких історій підписниць, які чекають своїх коханих людей з фронту. За п‘ять місяців війни я дуже багато переосмислила: стала цінувати кожен момент і людей, які поруч. Ніхто не знає, що з нами буде завтра, і треба цінувати кожен день, – ділиться артистка.

На шляху до перемоги України у війні Kristonko бере участь у благодійних концертах, а також збирає кошти на транспорт для ЗСУ.