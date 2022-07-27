Український гурт Океан Ельзи презентував новий кліп на пісню Квіті мінних зон. Відеоролик присвячений війні в Україні – подіям на фронті та життю в тилу.

За заявою музикантів, пісня мала увійти до складу квітневого альбому 2022 року, і вона була написана роками раніше. Проте війна змінила плани ОЕ.

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– У кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах – життя у тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу та незалежність України. Але найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил, – додали музиканти.

Робота показала, як багато хто з нас не спить ночами в очікуванні короткого повідомлення від близьких. Також музиканти показали кадри роботи наших захисників, котрі звільняють наші землі від окупантів.

Відомо, що кошти з монетизації кліпу та пісні підуть на допомогу ЗСУ – все це завдяки проєкту ДорогиПеремоги, який оснащуватиме наших захисників автомобілями.

Користувачі мережі вже відреагували на нову творчість музикантів:

Наша реальність… Дякую ОЕ за ще один шедевр! Пісні, що відображають сьогодення, – це теж необхідно.

Щира подяка за вашу творчість! Дуже, до сліз! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!

Чудова пісня! Від відеоряду сльози на очах. Боже, бережи наших захисників! Вони найкращі!

Слава, ми вас любимо та поважаємо за вашу творчість, за громадянську позицію, за сміливість, патріотизм!

З початку повномасштабного вторгнення, лідер гурту Святослав Вакарчук дав понад 120 концертів. Нерідко він виступає перед захисниками у гарячих точках, підтримуючи солдатів своїм талантом.