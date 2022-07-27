Український гурт Океан Ельзи презентував новий кліп на пісню Квіті мінних зон. Відеоролик присвячений війні в Україні – подіям на фронті та життю в тилу.
За заявою музикантів, пісня мала увійти до складу квітневого альбому 2022 року, і вона була написана роками раніше. Проте війна змінила плани ОЕ.
– У кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах – життя у тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу та незалежність України. Але найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил, – додали музиканти.
Робота показала, як багато хто з нас не спить ночами в очікуванні короткого повідомлення від близьких. Також музиканти показали кадри роботи наших захисників, котрі звільняють наші землі від окупантів.
Відомо, що кошти з монетизації кліпу та пісні підуть на допомогу ЗСУ – все це завдяки проєкту ДорогиПеремоги, який оснащуватиме наших захисників автомобілями.
Користувачі мережі вже відреагували на нову творчість музикантів:
- Наша реальність… Дякую ОЕ за ще один шедевр! Пісні, що відображають сьогодення, – це теж необхідно.
- Щира подяка за вашу творчість! Дуже, до сліз! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!
- Чудова пісня! Від відеоряду сльози на очах. Боже, бережи наших захисників! Вони найкращі!
- Слава, ми вас любимо та поважаємо за вашу творчість, за громадянську позицію, за сміливість, патріотизм!
З початку повномасштабного вторгнення, лідер гурту Святослав Вакарчук дав понад 120 концертів. Нерідко він виступає перед захисниками у гарячих точках, підтримуючи солдатів своїм талантом.