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Війна та тил на відстані руки: Океан Ельзи презентував емоційний кліп Квіти мінних зон

27 Липня 2022, 10:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Океан Ельзи

Український гурт Океан Ельзи презентував новий кліп на пісню Квіті мінних зон. Відеоролик присвячений війні в Україні – подіям на фронті та життю в тилу.

За заявою музикантів, пісня мала увійти до складу квітневого альбому 2022 року, і вона була написана роками раніше. Проте війна змінила плани ОЕ.

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– У кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах – життя у тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу та незалежність України. Але найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил, – додали музиканти.

Робота показала, як багато хто з нас не спить ночами в очікуванні короткого повідомлення від близьких. Також музиканти показали кадри роботи наших захисників, котрі звільняють наші землі від окупантів.

Відомо, що кошти з монетизації кліпу та пісні підуть на допомогу ЗСУ – все це завдяки проєкту ДорогиПеремоги, який оснащуватиме наших захисників автомобілями.

Користувачі мережі вже відреагували на нову творчість музикантів:

  • Наша реальність… Дякую ОЕ за ще один шедевр! Пісні, що відображають сьогодення, – це теж необхідно.
  • Щира подяка за вашу творчість! Дуже, до сліз! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!
  • Чудова пісня! Від відеоряду сльози на очах. Боже, бережи наших захисників! Вони найкращі!
  • Слава, ми вас любимо та поважаємо за вашу творчість, за громадянську позицію, за сміливість, патріотизм!

З початку повномасштабного вторгнення, лідер гурту Святослав Вакарчук дав понад 120 концертів. Нерідко він виступає перед захисниками у гарячих точках, підтримуючи солдатів своїм талантом.

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Війна в Україні Океан Ельзи
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