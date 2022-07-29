Певица и блогер Kristonko (Кристина Христонько) презентовала песню Солдате. Трек посвящен всем женщинам и девушкам, которые ждут своего героя с фронта.

На создание песни Kristonko вдохновили истории подписчиц.

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– Песня о том, что сила любви невероятна. Когда чувства настоящие и чистые. Девушка готова ждать своего возлюбленного очень долго и надеется до последнего, что он вернется, и готова сделать для этого все, что в ее силах. Лично мне известно очень много таких историй подписчиц, которые ждут своих любимых людей с фронта. За пять месяцев войны я очень многое переосмыслила: стала ценить каждый момент и людей, которые рядом. Никто не знает, что с нами будет завтра, и нужно ценить каждый день, – делится артистка.

На пути к победе Украины в войне Kristonko участвует в благотворительных концертах, а также собирает средства на транспорт для ВСУ.