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Для всех, кто ждет с фронта своего героя: Kristonko презентовала трек Солдате

29 июля 2022, 12:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Kristonko

Певица и блогер Kristonko (Кристина Христонько) презентовала песню Солдате. Трек посвящен всем женщинам и девушкам, которые ждут своего героя с фронта.

На создание песни Kristonko вдохновили истории подписчиц.

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– Песня о том, что сила любви невероятна. Когда чувства настоящие и чистые. Девушка готова ждать своего возлюбленного очень долго и надеется до последнего, что он вернется, и готова сделать для этого все, что в ее силах. Лично мне известно очень много таких историй подписчиц, которые ждут своих любимых людей с фронта. За пять месяцев войны я очень многое переосмыслила: стала ценить каждый момент и людей, которые рядом. Никто не знает, что с нами будет завтра, и нужно ценить каждый день, – делится артистка.

На пути к победе Украины в войне Kristonko участвует в благотворительных концертах, а также собирает средства на транспорт для ВСУ.

– Украинский солдат для меня – воин, который любит нашу страну и готов на все ради своей земли и народа. Сразу после победы и до нее, я буду писать еще больше украинских песен. Тогда будет вдохновение и стимул, мы будем чувствовать себя морально свободными. Понимая, что у нас уже есть наша победа, – добавила певица.

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Війна в Україні
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