Співачка Світлана Лобода озвучила справжнє ім’я своєї чотирирічної доньки. Весь цей час шанувальники артистки думали, що дівчинку звуть Тільда.
В Instagram Лобода вирішила відповісти всім, кого цікавить це питання.
– Для тих, кому не дає спокою ім’я моєї доньки. Моя донька Тільда-Матільда. Тілєчка – зменшувально-пестливе, – написала Світлана.
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Таким чином, повне ім’я молодшої доньки співачки – Матільда.
Нагадаємо, досі ходять чутки про те, що Лобода народила дівчинку від німецького музиканта Тілля Ліндеманна. Сама артистка не підтверджувала, але і не спростовувала цю інформацію.
Варто зазначити, незважаючи на те, що дівчинці вже чотири роки, Світлана досі не показує її обличчя публіці, всіляко закриваючи його на спільних знімках і відео.