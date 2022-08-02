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Для тех, кому это не дает покоя: Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери

2 августа 2022, 13:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Для тех, кому это не дает покоя: Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери
Источник: Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода озвучила настоящее имя своей четырехлетней дочери. Все это время поклонники артистки думали, что девочку зовут Тильда.

В Instagram Лобода решила ответить всем, кого интересует этот вопрос.

— Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательное, — написала Светлана.

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Таким образом, полное имя младшей дочери певицы — Матильда.

Напомним, до сих пор ходят слухи о том, что Лобода родила девочку от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Сама артистка не подтверждала, но и не опровергала эту информацию.

Стоит отметить, несмотря на то, что девочке уже четыре года, Светлана до сих пор не показывает ее лицо публике, всячески его закрывая на совместных снимках и видео.

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