Співак Олександр Пономарьов не бажає засуджувати своїх ексколег по сцені, які зрадили Україну та обрали бік країни-агресора.

Серед таких зірок Ані Лорак, Таїсія Повалій та інші. Зізнається, думав про їхній вчинок, проте не хоче нічого про них говорити.

– Я б так не зробив, це ясно. У мене б були інші вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так сталося? Я не розумію, – зазначає Олександр.

Аналізуючи різні деталі, додає, виправдання одне – гроші. Чому вони не повернулися в Україну – не знає. Як приклад навів співачку Світлану Лободу, яка з початком повномасштабної війни обірвала всі зв’язки з РФ і почала допомагати рідній країні.

– Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала допомагати сюди. Чому вони не могли хоча б так само зробити? Я не виправдовую якісь її попередні кроки і як на це люди зреагують, але це був крок. Крок, який заслуговує на повагу, – наголосив Пономарьов.

Каже, якби опинився в такій самій ситуації, то зробив би як Лобода, хоча виправдовувати не збирається її, як і критикувати та засуджувати.