Співачка Тіна Кароль виконала популярну українську пісню Чорнобривці в Лос-Анджелесі. Артистка присвятила її матерям українських захисників.
Виконавиця зазначила, що найрідніша людина на землі – мама, Україна – це жінка, а чоловіки, які її сьогодні захищають – сини.
Зараз дивляться
– Сини, якими ми пишаємося. Знаєте, іноді я такі відео, які ми знімаємо, передаю на фронт і вони відчувають ось цей біль і радість за них і те, що поруч є багато людей, які об’єднуються для них… Один до мене підійшов і попросив, щоб я записала відео для його мами… В українців особливий зв’язок між синами і мамами, – сказала Тіна Кароль зі сцени.
Шанувальники подякували артистці за нове звучання легендарної композиції.
- Крик душі, такий надрив, я з екрану відчула вібрації.
- Захоплююся силою голосу, жіночністю і віддачею частиною своєї душі.
- Зараз слухаю цю пісню і плачу. Україна – це ми. Переможемо!
- Виконана величезна робота! Це чудово!
- Шикарний виступ!
- Це дуже сильно!
- Виконання до сліз. – Пишуть користувачі Мережі.