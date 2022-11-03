Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Для матерів захисників! Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні Чорнобривці

3 Листопада 2022, 11:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Для матерів захисників! Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні Чорнобривці

Співачка Тіна Кароль виконала популярну українську пісню Чорнобривці в Лос-Анджелесі. Артистка присвятила її матерям українських захисників.

Виконавиця зазначила, що найрідніша людина на землі – мама, Україна – це жінка, а чоловіки, які її сьогодні захищають – сини.

Зараз дивляться

– Сини, якими ми пишаємося. Знаєте, іноді я такі відео, які ми знімаємо, передаю на фронт і вони відчувають ось цей біль і радість за них і те, що поруч є багато людей, які об’єднуються для них… Один до мене підійшов і попросив, щоб я записала відео для його мами… В українців особливий зв’язок між синами і мамами, – сказала Тіна Кароль зі сцени.

Шанувальники подякували артистці за нове звучання легендарної композиції.

  • Крик душі, такий надрив, я з екрану відчула вібрації.
  • Захоплююся силою голосу, жіночністю і віддачею частиною своєї душі.
  • Зараз слухаю цю пісню і плачу. Україна – це ми. Переможемо!
  • Виконана величезна робота! Це чудово!
  • Шикарний виступ!
  • Це дуже сильно!
  • Виконання до сліз. – Пишуть користувачі Мережі.
Читайте також:
Для матерів захисників! Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні ЧорнобривціЗ початку війни не співала їх: Тіна Кароль про рішення відкласти свої російськомовні хіти

Теги
Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь