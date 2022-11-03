Співачка Тіна Кароль виконала популярну українську пісню Чорнобривці в Лос-Анджелесі. Артистка присвятила її матерям українських захисників.

Виконавиця зазначила, що найрідніша людина на землі – мама, Україна – це жінка, а чоловіки, які її сьогодні захищають – сини.

– Сини, якими ми пишаємося. Знаєте, іноді я такі відео, які ми знімаємо, передаю на фронт і вони відчувають ось цей біль і радість за них і те, що поруч є багато людей, які об’єднуються для них… Один до мене підійшов і попросив, щоб я записала відео для його мами… В українців особливий зв’язок між синами і мамами, – сказала Тіна Кароль зі сцени.