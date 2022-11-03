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Для матерей защитников! Тина Кароль чувственно исполнила легендарные Чорнобривці

3 ноября 2022, 11:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Для матерей защитников! Тина Кароль чувственно исполнила легендарные Чорнобривці

Певица Тина Кароль исполнила популярную украинскую песню Чорнобривці в Лос-Анджелесе. Артистка посвятила ее матерям украинских защитников.

Исполнительница отметила, что самый родной человек на земле — мама, Украина — это женщина, а мужчины, которые ее сегодня защищают — сыновья.

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— Сыновья, которыми мы гордимся. Знаете, иногда я такие видео, которые мы снимаем, передаю на фронт и они чувствуют вот эту боль и радость за них и то, что рядом есть много людей, которые объединяются для них… Один ко мне подошел и попросил, чтобы я записала видео для его мамы… У украинцев особенная связь между сыновьями и мамами, — сказала Тина Кароль со сцены.

Поклонники поблагодарили артистку за новое звучание легендарной композиции.

  • Крик души, такой надрыв, я с экрана почувствовала вибрации.
  • Восхищаюсь силой голоса, женственностью и отдачей частью своей души.
  • Сейчас слушаю эту песню и плачу. Украина — это мы. Победим!
  • Проделана огромная работа! Это восхитительно!
  • Шикарное выступление!
  • Это очень сильно!
  • Исполнение до слез. — Пишут пользователи сети.
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