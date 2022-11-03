Певица Тина Кароль исполнила популярную украинскую песню Чорнобривці в Лос-Анджелесе. Артистка посвятила ее матерям украинских защитников.

Исполнительница отметила, что самый родной человек на земле — мама, Украина — это женщина, а мужчины, которые ее сегодня защищают — сыновья.

— Сыновья, которыми мы гордимся. Знаете, иногда я такие видео, которые мы снимаем, передаю на фронт и они чувствуют вот эту боль и радость за них и то, что рядом есть много людей, которые объединяются для них… Один ко мне подошел и попросил, чтобы я записала видео для его мамы… У украинцев особенная связь между сыновьями и мамами, — сказала Тина Кароль со сцены.