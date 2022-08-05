Британський музикант Оззі Осборн випустить свій новий альбом у жовто-синіх кольорах. У такий спосіб легенда музики захотів підтримати Україну.

Альбом артиста під назвою Patient Number 9 вийде в улюблених тонах українців на вінілі – у світі, як і раніше, дуже багато фанатів таких носіїв інформації. Вініли подобаються колекціонерам, а також відданим слухачам Оззі.

Про своє рішення Осборн заявив у Instagram – там можна і замовити платівку, тим самим допомогти Україні. Артист заявив, що копія коштує $38, і весь заробіток піде у фонд організації ThirdWaveVolunteers, яка піклується про дітей США та України.

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Оззі не вперше підтримує Україну в умовах війни – цього разу до нього приєднався син Осборна Джек.

– У лютому мій син Джек працював із ThirdWaveVolunteers, які допомагали евакуювати українських дітей-сиріт із особливими потребами. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, тому працювати над такою важливою справою правильно, — заявив музикант.

Осборн допомагає українцям навіть на тлі своїх недуг. У червні стало відомо, що Оззі слід перенести серйозну операцію. Музикант страждає на хворобу Паркінсона. Також у 2003 році він потрапив у ДТП на квадроциклі, через що йому вставили металеві хребці. На щастя, артист успішно переніс операцію.