Британский музыкант Оззи Осборн выпустит свой новый альбом в желто-синих цветах. Таким образом легенда музыки захотел поддержать Украину.

Альбом артиста под названием Patient Number 9 выйдет в любимых тонах украинцев на виниле — в мире по-прежнему очень много фанатов таких носителей информации. Винилы нравятся коллекционерам, а также преданным слушателям Оззи.

О своем решении Осборн заявил в Instagram — там можно и предзаказать пластинку, тем самым помочь Украине. Артист заявил, что копия стоит $38, и весь заработок пойдет в фонд организации ThirdWaveVolunteers, которая заботится о детях США и Украины.

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Оззи не первый раз поддерживает Украину в условиях войны — в этот раз к нему присоединился сын Осборна Джек.

— В феврале мой сын Джек работал с ThirdWaveVolunteers, которые помогали эвакуировать украинских детей-сирот с особыми потребностями. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, поэтому работать над таким важным делом правильно, — заявил музыкант.

Осборн помогает украинцам даже на фоне своих недугов. В июне стало известно, что Оззи нужно перенести серьезную операцию. Музыкант страдает болезнью Паркинсона. Также в 2003 году он попал в ДТП на квадроцикле, из-за чего ему вставили металлические позвонки. К счастью, артист успешно перенес операцию.