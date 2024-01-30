Принц Уильям временно отошел от королевских обязанностей, чтобы ухаживать за Кейт Миддлтон после ее недавней операции. Принцессу Уэльскую выписали из лондонской клиники в понедельник, 29 января, и она вернулась домой для восстановления.

Принц Уильям ушел на “больничный” для ухода за Кейт Миддлтон

По информации источника ЕТ, принц Уэльский поставил в приоритет здоровье своей жены и благополучие их детей — 10-летнего Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи. Принц Уильям временно отложил все дела, чтобы побыть с семьей, пока Кейт восстанавливается после хирургического вмешательства. Она 13 дней провела в больнице, где ей сделали операцию на брюшной полости.

Инсайдер добавил, что Уильям посещал жену почти каждый день, пока она была в клинике, “проскальзывая незаметно, чтобы провести с ней время”. Также он возил и забирал детей в школу. Пока их мать была в больнице, за ними ухаживали родители Кейт.

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Ранее в Кенсингтонском дворце сообщили, что принцесса Уэльская не вернется к своим официальным королевским обязанностям до Пасхи.

Напомним, что на днях операцию перенес и король Великобритании Чарльз III. Он обратился к врачам из-за увеличенной простаты. Монарха выписали из клиники в тот же день, что и его невестку. Он уехал из больницы в сопровождении жены — королевы Камиллы. Чарльзу III тоже придется взять паузу в исполнении своих королевских обязанностей до полного восстановления.