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Дії влади РФ та пішаки-солдати: Little big представили антивоєнний кліп

24 Червня 2022, 12:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дії влади РФ та пішаки-солдати: Little big представили антивоєнний кліп

Російський гурт Little big презентував антивоєнну пісню Generation Cancellation.

У композиції та відео до неї зчитується чітке послання від музикантів – зупинити повномасштабну війну в Україні. У ролику Little big висміюють дії влади РФ та її пропаганду, на яку ведуться люди.

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Ролик, як і самі учасники в ньому, вийшов досить епатажним, проте має глибоке значення. Наприкінці відео соліст Ілля Прусікін та вокалістка Софія Таюрська предстали у вигляді перших людей, створених Богом.

– Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни в ​​усьому світі. Ніхто не заслуговує на війну, – йдеться в описі під відео.

Текст пісні Generation Cancellation

My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation

I’ve got no, I’ve got no
I’ve got no voice
Die or leave, die or leave
I’ve got no choice

My generation
My generation
My generation is a new civilization
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
My generation
My generation is a new civilization

Cancellation
Cancellation generation
Cancellation
Cancellation generation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
Cancellation

Переклад пісні Generation Cancellation

Моє покоління
Покоління скасування
Моє покоління
Покоління скасування
Моє покоління
Покоління скасування

У мене немає, я не маю
Я не маю голосу
Померти чи піти,
померти чи піти
У мене немає вибору

Моє покоління
Моє покоління
Моє покоління – це нова цивілізація
Моє покоління
Покоління скасування
Моє покоління
Покоління скасування
Моє покоління
Моє покоління
Моє покоління – це нова цивілізація

Скасування
Покоління скасування
Скасування
Покоління скасування
Моє покоління
Покоління скасування
Моє покоління
Покоління скасування
Скасування

Раніше Ілля та Софія вже виступали проти війни в Україні. В Instagram вони оприлюднили фото у футболках з написом – Ні війні на синьо-жовтому фоні. На той період уже був місяць російського вторгнення до нашої країни.

До цього учасники Little big розмістили у соцмережах чорний квадрат із написом проти війни.

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Little Big Новий кліп Підтримка України
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