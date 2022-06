Російський гурт Little big презентував антивоєнну пісню Generation Cancellation.

У композиції та відео до неї зчитується чітке послання від музикантів – зупинити повномасштабну війну в Україні. У ролику Little big висміюють дії влади РФ та її пропаганду, на яку ведуться люди.

Ролик, як і самі учасники в ньому, вийшов досить епатажним, проте має глибоке значення. Наприкінці відео соліст Ілля Прусікін та вокалістка Софія Таюрська предстали у вигляді перших людей, створених Богом.

– Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни в ​​усьому світі. Ніхто не заслуговує на війну, – йдеться в описі під відео.

Текст пісні Generation Cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

I’ve got no, I’ve got no

I’ve got no voice

Die or leave, die or leave

I’ve got no choice

My generation

My generation

My generation is a new civilization

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

My generation

My generation is a new civilization

Cancellation

Cancellation generation

Cancellation

Cancellation generation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

Cancellation

Переклад пісні Generation Cancellation

Моє покоління

Покоління скасування

Моє покоління

Покоління скасування

Моє покоління

Покоління скасування

У мене немає, я не маю

Я не маю голосу

Померти чи піти,

померти чи піти

У мене немає вибору

Моє покоління

Моє покоління

Моє покоління – це нова цивілізація

Моє покоління

Покоління скасування

Моє покоління

Покоління скасування

Моє покоління

Моє покоління

Моє покоління – це нова цивілізація

Скасування

Покоління скасування

Скасування

Покоління скасування

Моє покоління

Покоління скасування

Моє покоління

Покоління скасування

Скасування

Раніше Ілля та Софія вже виступали проти війни в Україні. В Instagram вони оприлюднили фото у футболках з написом – Ні війні на синьо-жовтому фоні. На той період уже був місяць російського вторгнення до нашої країни.

До цього учасники Little big розмістили у соцмережах чорний квадрат із написом проти війни.