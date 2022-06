Российская группа Little big презентовала антивоенную песню Generation Cancellation.

В композиции и видео к ней считывается четкий посыл от музыкантов — остановить полномасштабную войну в Украине. В ролике Little big высмеивают действия власти РФ и ее пропаганду, на которую ведутся люди.

Сейчас смотрят

Ролик, как и сами участники в нем, получился довольно эпатажным, однако имеет глубокий смысл. В конце видео солист Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская предстали в виде первых людей, созданных Богом.

— Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны, — говорится в описании под видео.

Текст песни Generation Cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

I’ve got no, I’ve got no

I’ve got no voice

Die or leave, die or leave

I’ve got no choice

My generation

My generation

My generation is a new civilization

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

My generation

My generation

My generation is a new civilization

Cancellation

Cancellation generation

Cancellation

Cancellation generation

My generation

Generation cancellation

My generation

Generation cancellation

Cancellation

Перевод песни Generation Cancellation

Мое поколение

Поколение отмены

Мое поколение

Поколение отмены

Мое поколение

Поколение отмены

У меня нет, у меня нет

У меня нет голоса

Умереть или уйти,

умереть или уйти

У меня нет выбора

Мое поколение

Мое поколение

Мое поколение — это новая цивилизация

Мое поколение

Поколение отмены

Мое поколение

Поколение отмены

Мое поколение

Мое поколение

Мое поколение — это новая цивилизация

Отмены

Поколение отмены

Отмены

Поколение отмены

Мое поколение

Поколение отмены

Мое поколение

Поколение отмены

Отмены

Ранее Илья и Софья уже выступали против войны в Украине. В Instagram они обнародовали фото в футболках с надписью — Нет войне на сине-жолтом фоне. На тот период уже был месяц российского вторжения в нашу страну.

До этого участники Little big разместили в соцсетях черный квадрат с надписью против войны.