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Действия власти РФ и пешки-солдаты: Little big представили антивоенный клип

24 июня 2022, 12:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Действия власти РФ и пешки-солдаты: Little big представили антивоенный клип

Российская группа Little big презентовала антивоенную песню Generation Cancellation.

В композиции и видео к ней считывается четкий посыл от музыкантов — остановить полномасштабную войну в Украине. В ролике Little big высмеивают действия власти РФ и ее пропаганду, на которую ведутся люди.

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Ролик, как и сами участники в нем, получился довольно эпатажным, однако имеет глубокий смысл. В конце видео солист Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская предстали в виде первых людей, созданных Богом.

— Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны, — говорится в описании под видео.

Текст песни Generation Cancellation

My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation

I’ve got no, I’ve got no
I’ve got no voice
Die or leave, die or leave
I’ve got no choice

My generation
My generation
My generation is a new civilization
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
My generation
My generation is a new civilization

Cancellation
Cancellation generation
Cancellation
Cancellation generation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
Cancellation

Перевод песни Generation Cancellation

Мое поколение
Поколение отмены
Мое поколение
Поколение отмены
Мое поколение
Поколение отмены

У меня нет, у меня нет
У меня нет голоса
Умереть или уйти,
умереть или уйти
У меня нет выбора

Мое поколение
Мое поколение
Мое поколение — это новая цивилизация
Мое поколение
Поколение отмены
Мое поколение
Поколение отмены
Мое поколение
Мое поколение
Мое поколение — это новая цивилизация

Отмены
Поколение отмены
Отмены
Поколение отмены
Мое поколение
Поколение отмены
Мое поколение
Поколение отмены
Отмены

Ранее Илья и Софья уже выступали против войны в Украине. В Instagram они обнародовали фото в футболках с надписью — Нет войне на сине-жолтом фоне. На тот период уже был месяц российского вторжения в нашу страну.

До этого участники Little big разместили в соцсетях черный квадрат с надписью против войны.

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Теги
Little Big Новый клип Підтримка України
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