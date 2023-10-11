Особистий шеф-кухар зірки Голівуда Кріса Хемсворта розкрив продробиці меню актора. До раціону довелося внести корективи після того, як Гемсворт дізнався про свою схильність до Альцгеймера. Тест показав, що у нього є дві копії гена APOE e4, який пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку цієї виснажливої хвороби. Тож актор вирішив приділити більше уваги здоровʼю свого мозку, в тому числі через страви.

Протягом останніх десяти років кухар Серхіо Перера, що має відзнаку Мішлен, допомагає знаменитості входити у форму для різних ролей. З актором він познайомився через дружину зірки Тора Ельзу Патакі. До цього Перера багато років працював із кінознаменитостями,включно з Томом Крузом та Леонардо ді Капріо.

– Він – великий хлопчик. Його тіло потребує багато білка, – поділився Серхіо Перера.

Нарощувати мʼязи актору допомагає м’ясо та овочі. Гемсворт дотримується середземноморської кухні, що передбачає використання значної кількості оливкової олії.

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– Щодня він їв один дуже великий, ситний салат, який складався з сирих і варених овочів, ферментованих продуктів, горіхів, насіння. На додачу йшов шматок стейка або риби, – розповів шеф-кухар.

Під час зйомок фільмів про Месників Кріс Гемсворт їв шість разів на день. Ранок він розпочинав з величезної склянки зеленого смузі, до складу якого входило листя зелені, фрукти, горіхи, насіння, жири та морська сіль. Відтак він споживав білкову закуску з йогурту, змішаного зі свіжими ягодами, насінням чіа, мигдалем і медом, або яєчню на тості з цільнозернового хліба та авокадо.

Після важкого тренування Кріс заправлявся коктейлем з рослинним протеїном, крижаною водою, амінокислотами та вітаміном С. Рано вдень він їв червоне м’ясо – філе яловичини з овочами. Цей прийом їжі він повторював за кілька годин. Завершувалося все вечерею о сьомій вечора, на яку подавали великий салат, білу рибу та смажені овочі.

Саме набор продуктів, що входить до страв середземноморської кухні, дозволяє запобігти розвитку хвороби Альцгеймера. Ця недуга вважається найпоширенішим типом деменції. Для неї характерні проблеми з пам’яттю, мисленням та поведінкою. Для профілактики лікарі також радять дотримуватися здорового способу життя, контролювати тиск, відмовитись від паління та регулярно займатися спортом.