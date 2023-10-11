Личный шеф-повар звезды Голливуда Криса Хемсворта раскрыл подробности меню актера. В рацион пришлось внести коррективы после того, как Хемсворт узнал о своей предрасположенности к Альцгеймеру. Тест показал, что у него есть две копии гена APOE e4, который связан с повышенным риском развития этой изнурительной болезни. Поэтому актер решил уделить больше внимания здоровью своего мозга, в том числе через блюда.

В течение последних десяти лет повар Серхио Перера, имеющий награду Мишлен, помогает знаменитости входить в форму для различных ролей. С актером он познакомился через жену звезды Тора Эльзу Патаки. До этого Перера много лет работал с кинознаменитостями, включая Тома Круза и Леонардо ди Каприо.

— Он — большой мальчик. Его тело требует много белка, — поделился Серхио Перера.

Наращивать мышцы актеру помогает мясо и овощи. Хемсворт придерживается средиземноморской кухни, которая предполагает использование большого количества оливкового масла.

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— Ежедневно он ел один очень большой, сытный салат, который состоял из сырых и вареных овощей, ферментированных продуктов, орехов, семян. В придачу шел кусок стейка или рыбы, — рассказал шеф-повар.

Во время съемок фильмов о Мстителях Крис Хемсворт ел шесть раз в день. Утро он начинал с огромного стакана зеленого смузи, в состав которого входили листья зелени, фрукты, орехи, семена, жиры и морская соль. Затем он употреблял белковую закуску из йогурта, смешанного со свежими ягодами, семенами чиа, миндалем и медом, или яичницу на тосте из цельнозернового хлеба и авокадо.

После тяжелой тренировки Крис заправлялся коктейлем с растительным протеином, ледяной водой, аминокислотами и витамином С. Рано днем он ел красное мясо — филе говядины с овощами. Этот прием пищи он повторял через несколько часов. Завершалось все ужином в семь вечера, на который подавали большой салат, белую рыбу и жареные овощи.

Именно набор продуктов, входящий в блюда средиземноморской кухни, позволяет предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Этот недуг считается самым распространенным типом деменции. Для него характерны проблемы с памятью, мышлением и поведением. Для профилактики врачи также советуют придерживаться здорового образа жизни, контролировать давление, отказаться от курения и регулярно заниматься спортом.