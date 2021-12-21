Дивно було бачити дорікання: генпродюсер Yuna відповів на звинувачення Тіни Кароль

Організатори музичної премії YUNA відповіли на звинувачення співачки Тіни Кароль щодо розподілу номінацій.

Раніше Кароль в Instagram опублікувала звернення, в якому зазначила, що попри її продуктивний рік, YUNA дала їй лише одну номінацію із 16. Тим самим вона висловила незгоду з думкою експертів премії.

Зокрема, екс-член журі YUNA продюсер Олег Боднарчук зазначив, що щойнаменше в одній номінації відсутність Тіни Кароль несправедлива. Йдеться про категорію Найкраще концертне шоу.

Проте генпродюсер YUNA Павло Шилько зазначив, що Тіна Кароль не може бути представлена ​​у категорії Найкраще концертне шоу, оскільки її виступ проходив у рамках фестивалю Atlas Weekend. А згідно з правилами премії, номінуватися можуть лише сольні концерти.

– У категорії можуть бути номіновані сольні (не фестивальні) музичні концерти та шоу українських артистів, що відбулися у період, зазначений у пункті 2, та на які здійснювався продаж квитків. Шоу Тіни було частиною фестивалю Atlas Weekend та проходило у безкоштовний день, тому, згідно з нашими правилами, не може претендувати на перемогу у цій номінації, – заявив Павло Шилько.

За його словами, номінантів у цій категорії визначає експертна рада, аналізуючи концертний ринок країни. Плюс у цій категорії процедура вибору номінантів відрізняється від інших.

– Відрізняється, оскільки у цій номінації претенденти підбираються не на основі топ-100 ротацій національних радіостанцій та музичних телеканалів за звітний рік YUNA, а на основі аналізу подій концертного ринку України, – розповів генпродюсер.

У рамках премії YUNA Тіна Кароль отримала шість статуеток. Зокрема, у 2021 році їй вручили найпрестижнішу нагороду – За особливі досягнення у музиці. Проте тоді вона так і не з’явилася на врученні нагороди.

– Тіна Кароль – шестиразова переможниця YUNA, яка здобула також найпрестижнішу нагороду За особливі досягнення у музиці цього року на нашій 10-й церемонії. Тому мені дуже дивно було побачити її закиди щодо дефіциту уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння до номінації Найкраща виконавиця цього року – це визнання значення тієї великої роботи, яку вона зробила за 2021 рік, – додав Павло Шилько.